Гипермаркет "АКСИОМА" предлагает новую услугу для своих клиентов по прокату автомобиля УАЗ. Автомобиль с грузоподъемностью 1,5 тонны предоставляется в личное пользование покупателей за 1500 рублей в сутки*.
Кому может быть удобна и выгодна данная услуга:
- Для тех, кто живет за городом, строит или делает ремонт на даче или в деревне, но не имеет собственного грузового транспорта. Везти материал в этом случае достаточно далеко, и доставка, как правило, обходится недешево. Взяв напрокат УАЗ, можно доставить купленный материал самому, учитывая то, что вы арендуете автомобиль на целые сутки – получается достаточно выгодно спокойно доехать до места, не торопясь разгрузиться и, к примеру, уже утром вернуть УАЗ.
- Для тех, кому нужно развезти купленный материал по нескольким объектам. В гипермаркете "АКСИОМА" часто закупаются прорабы, которые задействованы на нескольких проектах, и будет очень удобно, загрузив все за один раз, доставить необходимый материал по всем объектам самому, полностью контролируя процесс доставки.
- Возможно, у вас запланирован переезд или нужна помощь родственникам с перевозкой – в этом случае вам также будет полезна данная услуга. Например, отвезли материал на новую квартиру, а потом вернулись за необходимыми вещами или, если нужно, отвезли ненужные вещи с балкона в гараж и т.д.
"Главные задачи, которые мы ставили, – это создать необходимые условия для наших покупателей, которым нравится все делать самостоятельно. Я тоже из таких, кому проще сделать самому, в том числе и доставить материал. Услуга для города новая, поэтому многие могут отнестись к этому с опасением, но никакого подвоха тут нет. Хотя сервис мы запустили сравнительно недавно, у нас уже появились первые клиенты, например, на днях один покупатель отвез весь купленный материал в село Налобиха, воспользовавшись прокатом УАЗа. Был впечатлен такой возможностью и остался очень доволен", — говорит директор по рознице сети гипермаркетов "АКСИОМА" Илья Файнфельд.
Гипермаркет "АКСИОМА":
г. Барнаул, Павловский тракт, 166
телефон горячей линии: 8-800-775-9000
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*Предложение действует при покупке товаров в гипермаркете "АКСИОМА" на сумму от 5000 рублей.
Подробности уточняйте у продавцов-консультантов и на стойке "Службы Сервиса"