Власти Алтайского края утвердили план по вводу жилья в Барнауле в 2018 году на уровне 478 тысяч квадратных метров. Об этом порталу Amic.ru сообщили в администрации города.
Для сравнения: в 2017 году в столице Алтайского края было введено в эксплуатацию 381 тысяча 824 квадратных метра жилья. В том числе 290 тысяч квадратных метров многоквартирного жилья и 91 тысяча "квадратов" жилья индивидуального.
В Барнауле придерживаются комплексного освоения земельных участков. Поэтому наибольшее количество многоквартирного жилья вводится на территории самого интенсивно растущего района города — Индустриального. Так, в 2017 году в районе было введено в эксплуатацию более 208 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 37 тысяч — индивидуального. Активно частными домами застраивается и Центральный район — более 31 тысячи кв.м. в 2017 году.
Также в администрации Барнаула назвали Amic.ru наиболее перспективные для жилищной застройки территории города.
Северо-Западный планировочный район (застройка в пределах улиц Энтузиастов, Попова, Павловского тракта и улицы Солнечная Поляна):
- квартал 2032, ограниченный улицами Энтузиастов, 65 лет Победы, Сергея Семенова, Солнечная Поляна (жилой комплекс "Дружный 2"),
- квартал 2033, ограниченный улицами Энтузиастов, Попова, Сергея Семенова, 65 лет Победы,
- квартал 2035, ограниченный улицами Сергея Семенова, 65 лет Победы, 280-летия Барнаула, им. В.Т.Христенко,
- квартал 2036, ограниченный улицами Сергея Семенова, им. В.Т.Христенко, 280-летия Барнаула, Солнечная Поляна,
- квартал 2037, ограниченный улицами 280-летия Барнаула, 65 лет Победы, им. В.Т.Христенко,
- квартал 2038, ограниченный улицами 280-летия Барнаула, им. В.Т.Христенко, Солнечная Поляна.
Юго-Западный планировочный район (застройка в пределах Павловского тракта, улиц Попова и Власихинская):
- квартал 2009, ограниченный улицами Балтийская, Сиреневая, проездом Северным Власихинским, улицей Сергея Ускова (жилой комплекс "Матрёшки"),
- квартал 2009а, ограниченный улицами Балтийская, Сергея Ускова, проездом Северным Власихинским, проспектом Энергетиков (жилой комплекс "Балтийская крепость"),
- квартал 2010, ограниченный улицей Взлетной, проспектом Энергетиков, проездом Северным Власихинским (жилой комплекс "Времена года"),
- квартал 2011, ограниченный Павловским трактом, улицами Сергея Ускова, Взлетная, проездом Северным Власихинским.
- Также комплексному освоению подлежит центральная часть квартала 2012, ограниченная улицей Власихинской и Северным Власихинским проездом.
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