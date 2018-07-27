Арестован третий фигурант дела об убийстве известного казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя генерального прокурора Казахстана Марата Ахметжанова.
По словам Ахметжанова, мужчина задержан "за недонесение". Предполагается, что тот знал о совершенном преступлении, но не сообщил об этом в правоохранительные органы.
Также Ахметжанов рассказал, что всего по подозрению в убийстве спортсмена арестованы три человека, собраны доказательства, подозреваемые передали полиции вещдоки, сейчас делом занимаются прокуроры.
Ранее два арестованных по горячим следам молодых человека Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов уже дали признательные показания на очной ставке. Опрошенные также подтвердили, что видели обоих подозреваемых рядом с местом преступления 19 июля. В ту ночь 25-летний Денис Тен скончался от ножевых ранений, полученных при попытке остановить двух молодых людей, решивших украсть зеркала с его автомобиля.
На счету молодого спортсмена была бронза за Олимпиаду в Сочи и ЧМ-2015 по фигурному катанию, серебро ЧМ-2013 в Канаде, золото на чемпионате четырех континентов 2015 года и множество других международных наград.
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