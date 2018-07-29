Расселить 10 аварийных домов планируют власти Барнаула в 2018 году. Предварительная сумма финансирования — около 200 млн рублей, которые будут выделены из средств краевого и городского бюджетов (равное софинансирование), сообщили порталу Amic.ru в администрации краевой столицы.
В Барнауле после 1 января 2012 года были признаны аварийными 222 дома. Из них на сегодняшний день остаются нерасселенными 206 домов. В аварийных домах проживает около 2,5 тысяч семей.
В 2018 году должны расселить дома по улицам:
- Водопроводная, 74,
- Петра Сухова, 16,
- Советской Армии, 52,
- 1-я Западная, 49а,
- Фомина, 62,
- Восточная, 106,
- Хлебозаводская, 12
- Тимуровская, 54,
- Глушкова, 20
- Водников, 50
Эти дома включены в окончательный проект региональной программы переселения граждан из аварийного жилья на 2018-2019 годы.
По краевой программе в 2018 году уже расселены дома по адресам:
- Эмилии Алексеевой, 31,
- Загородная, 125,
- Анатолия, 101,
- Смирнова, 102.
Сейчас ведутся работы по сносу одного расселенного аварийного дома по улице Мало-Олонской, 41.
А вот федеральная программа по расселению из ветхого и аварийного жилья уже завершена. Сейчас в правительстве России обсуждается вопрос о ее продлении, но в 2018 году все расселение в Алтайском крае проводится только за счет собственных средств региона и муниципалитетов.
Больше о строительстве и благоустройстве в Барнауле читайте в проекте портала Amic.ru "Большая стройка".
Комментарии