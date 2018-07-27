Фото: vjinskiy.ru
Очередной международный турнир по боксу "Великий бой на Великом Алтае" пройдет в День города в Барнауле, 9 сентября. Мероприятие начнется в 20.00 у главной сцены на площади Сахарова. После завершения турнира зрителей ждет большой праздничный салют, рассказал Amic.ru председатель правления Федерации бокса в Алтайском крае Армен Тоноян.
В рамках турнира пройдет пять поединков. Сейчас организаторы формируют список участников. Уже известно, что главным событием вечера станет бой-реванш между Леоном Антоняном из Барнаула и украинцем Владиславом Еременко. В прошлом в их поединке была зафиксирована ничья. Также ожидается участие спортсменов из стран СНГ: Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Украины.
Среди почетных гостей турнира — известный в прошлом боксер, чемпион мира, депутат Госдумы Николай Валуев, который уже неоднократно бывал на "Великом бое на Великом Алтае", а также легенда мирового бокса - кубинец Феликс Савон. Этого спортсмена считают одним из величайших в истории. Савон выиграл три золота Олимпийских игр с 1992 по 2000 год. Также спортивный праздник должен посетить врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко.
Отметим, что в 2017 году "Великий бой на Великом Алтае" прошел 31 августа на стадионе "Торпедо" в Рубцовске, который в этот день отмечал 125-летие.
Ранее сообщалось, что празднование 288-летия Барнаула объединят с досрочными выборами губернатора Алтайского края, которые пройдут 9 сентября. Основные площадки в этом году будут на новенькой набережной у Оби и на пешеходной улице Мало-Тобольской.
Комментарии
На фиг Валуева!!!!!!!!!!! он едрос