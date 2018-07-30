ТВК "Республика" проводит летний конкурс, главный приз в котором — автоматическая кофемашина. Участником розыгрыша может стать покупатель любого из магазинов, расположенных в торгово-выставочном комплексе.
Что необходимо для участия? Нужно сделать покупку в любом магазине "Республики" в период с 25 июля по 23 августа 2018 года, в указанный период сфотографироваться с чеком в этом магазине и выложить фотографию в специальный альбом в группе "ВКонтакте".
Победитель будет объявлен 24 августа. Остальных участников также ждут призы и подарки. Подробнее о сроках и условиях акции можно узнать на официальной странице ТВК "Республика" "ВКонтакте".
Участвуйте и выигрывайте, и, возможно, именно вам повезет чуть больше других и, выиграв кофемашину, вы сможете радовать себя и своих близких ароматными и бодрящими кофейными напитками.
ТВК "Республика":
г. Барнаул, пр. Космонавтов, 6г
тел.: 8 (3852) 57-17-86, 8-929-397-17-86
Комментарии
Уже не знают как туда заманить.
Хочу кофемашину