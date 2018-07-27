Фото: vk.com/barneos22
Жительница Барнаула отправилась в пешее путешествие до Бийска — этой истории предшествовал спор с друзьями.
Как сообщает "Катунь 24", девушка поспорила с друзьями на 100 тысяч рублей, отмечая свой день рождения.
Путешествие началось 25 июля. В данный момент жительница Барнаула на своих двоих добралась уже до Троицкого района.
В пути ее поддерживает друг. Кроме того, некоторые друзья на своих автомобилях подъезжают к путешественнице на трассе.
Комментарии
Пффф, тут идти-то. Я за 100к до Москвы дойду.
За три дня можно пройти легко
3 года назад на Попова/Павловский встретил парня, который пешком до Урала доходил. Тогда он на Яровое шёл.
Поселенцы на Алтай из Европы в 19 - начале 20 века пешком шли семьями.
дайте сюда этого л_оха, я за "сотку" до рубчика дойду! за 10 дней!