Роднина заявила, что Поклонская пиарится на пенсионной реформе

Зампред Комитета Госдумы по международным делам Ирина Роднина заявила, что Наталья Поклонская пиарится на своем выступлении против пенсионной реформы, передает ТАСС.
Роднина отметила, что Поклонская второй раз за год собирает думскую комиссию, и второй раз собрание превращается в пиар-кампанию.
"Я вот работаю в другой комиссии, и мы практически каждые два месяца собираемся и обсуждаем, без всякой прессы, просто здесь нормальная работа", — подчеркнула Роднина.
По ее мнению, депутаты "Единой России" выразили недоверие Поклонской, не придя на заседание.
В четверг, 26 июля, депутаты от "Единой России" не пришли на заседание руководимой Натальей Поклонской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов. Таким образом, как сообщалось, они бойкотировали мероприятие за то, что Поклонская единственная от партии власти проголосовала против повышения пенсионного возраста.
Комментарии
алкаголичка! а писатель лимонов(это он эдичка) заявил, что Поклонская хохлится
значит правильно Наталья поступила.
Роднина это та которая продалась за грязные доллары и в 90 убежала к вчерашнему противнику?
27.07.2018 17:19
- гость -
да, да. и выпивала там сидя перед зеркалом, ибо не с кем было.
Что мешало Родниной проголосовать против реформы? Наверное бабки , привыкла что за деньги можно все....
А Роднина пиарится на Поклонской?
27.07.2018 17:26
- гость -
У неё явно ещё и пиндосская пенсюшка за тренировки капает. Когда совята великий Союз строили она по льду каталась. Теперь она решает когда и сколько выделить пенсионерам.
да, Роднина пиарится на Поклонской
а точнее ругает, она же тоже на ЕР работает
депутатша дочка которой живет в США! замечательно!
Демарш едиросов лишний раз демонстрирует антинародность этого бюрократического конгломерата прихвостней власти.Именно эта партия, члены которой побывали уже уже в трех-пяти различных партиях власти, начиная от КПСС, камнем висит на России, мешая ее развитию и процветанию. Ликвидация хотя бы части жуликов и казнокрадов этой партии могла бы решить проблему нехватки денег пенсионного фонда страны