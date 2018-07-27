Россиянам за рыбалку будут выписывать штрафы до 300 тысяч рублей

Штрафы за превышение суточной нормы улова вступят в силу в 2019 году. Разрешенный объем добычи рыбы в каждом регионе будет установлен свой, пишет "Экономика сегодня".
В качестве наказания за превышение норматива рыбакам придется выплатить от 2 до 300 тысяч рублей в зависимости от выловленного объема и территории.
К примеру, как сообщил замруководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук, рыбакам, ищущим добычу у побережья Каспийского моря, будет разрешено за сутки вылавливать не больше 10 килограммов.
Кроме того, в регионе в период с 16 мая по 20 июня ловля рыбы будет "вне закона" — из-за начала нереста белуги, осетра и других видов будет наложен запрет на рыбалку.
На данный момент денежные санкции в отношении рыбаков могут составлять 5 тысяч рублей. Савчук отмечает, что при небольшом штрафе нет должного результата: "Люди спокойно их платили, но никто не реагировал на свои нарушения, поэтому было принято решение ввести новые нормы".
Комментарии
ДАЕШЬ ШТРАФЫ ПО МИЛЛИОНУ!!!