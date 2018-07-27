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Организованную преступную группу судят в Горном Алтае за нелегальный бизнес, в том числе торговлю людьми, в который были вовлечены несовершеннолетние.
Как сообщили в республиканском управлении Следственного комитета, перед судом предстанут четыре человека, которым инкриминируют организацию занятия проституцией с применением насилия или с угрозой его применения, с использованием несовершеннолетних; вовлечение в занятие проституцией и принуждение к продолжению занятием проституцией, совершенные организованной преступной группой в отношении несовершеннолетних, и торговлю людьми, совершенную организованной группой.
Следствием установлено, в июне 2007 года 36-летняя жительница города Горно-Алтайска организовала незаконный бизнес по оказанию сексуальных услуг на территории Республики Алтай и соседнего Алтайского края.
"В дальнейшем в целях увеличения получаемых от преступного бизнеса доходов в период с апреля по декабрь 2013 года она организовала преступную группу, в которую вовлекла троих своих знакомых, также являющихся жителями республики, каждый из которых выполнял свою роль в криминальном бизнесе", — уточняют в СКР.
Известно, что злоумышленники вовлекли в занятие проституцией не менее 30 женщин, в том числе двух несовершеннолетних девушек. Девушки оказывали услуги с выездом к клиентам на квартиры, в сауны, гостиницы. Треть заработка они забирали себе, остальное получали члены преступной группы.
Сотрудники МВД по Республике Алтай пресекли деятельность преступной группы в марте 2017 года.
В данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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