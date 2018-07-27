Фото: gorcom36.ru
Сотрудники ГИБДД в Барнауле проведут в ночь с 27 на 28 июля профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель", сообщили в городской Госавтоинспекции.
Помогать в выявлении пьяных людей за рулем будет народная дружина "Барнаульская".
"Сотрудниками ДПС будет использован метод "сплошных проверок" водителей на состояние опьянения. Исходя из анализа аварийности в городе, будет разработана дислокация мест несения службы сотрудников. Экипажи максимально приблизятся к местам концентрации ДТП", — добавляют в Госавтоинспекции.
Комментарии
Зачем предупреждают?
Проверять надо без предупреждений.
Или закон обязывает оповещать?
Без предупреждения резко возрастёт число штрафов! Это им испортит показатели!
Могли проверять в день и ночь праздника (день ВДВ)!