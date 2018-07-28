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Дожди, грозы, а местами град прогнозируют синоптики в Алтайском крае в субботу, 28 июля.
"В отдельных районах кратковременные дожди, в юго-восточных районах местами сильные дожди, грозы, возможен град, в утренние часы местами туман", — сообщает региональный Гидрометцентр.
Температура воздуха в этот день составит +19...+24 градуса. Ветер будет северный, 4-9 метров в секунду с усилением до 10-15 метров.
В Барнауле будет преимущественно без осадков. Днем в краевой столице ожидается +19...+21 градус. Ветер северный, 7-12 метров в секунду.
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