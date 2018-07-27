Россиян заставят использовать отечественный софт в гаджетах

Федеральная антимонопольная служба внесла на рассмотрение правительства инициативу, обязывающую производителей смартфонов и компьютеров устанавливать на них отечественное программное обеспечение, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на "дорожную карту" по развитию конкуренции.
Планируется, что уже к апрелю 2019 года в РФ может появиться закон, принуждающий производителей ставить на гаджеты российские аналоги браузеров, плееров и иных приложений.
Разработкой законопроекта займутся Роспотребнадзор, Минкомсвязи и ФАС.
Авторы инициативы отмечают, что пользователи смогут удалить встроенные приложения.
Примечательно, что, по мнению экспертов, появление в технике отечественных программ увеличит стоимость самих устройств, а производителям придется больше тратить на создание гаджетов. В итоге это существенно поднимет итоговую цену для конечного потребителя.
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