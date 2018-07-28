Фото: Вячеслав Мельников, Amic.ru
День открытых дверей или смотр-конкурс "День колонии" провели в исправительном учреждении №11 Новоалтайска. Возможность дополнительной встречи с родными и близкими получили 15 положительно характеризующихся осужденных женщин. Гостей они встретили сказочным представлением с песнями и танцами.
Открыл мероприятие заместитель начальники ИК-11 подполковник внутренней службы Александр Пензин. Он рассказал собравшимся об истории учреждения, производственно-хозяйственной деятельности колонии и предложил совершить экскурсию по территории жилой зоны.
Стоит отметить, что осужденные в течение нескольких месяцев готовились к этому дню, поэтому экскурсию они превратили в целое творческое представление с участием героев известных сказок. По словам начальника ИК-11 подполковника внутренней службы Александра Пензина, сценарий, костюмы, творческие номера и праздничный антураж осужденные женщины делали самостоятельно. Также, ими было организовано две выставки — декоративно-прикладного творчества и рисунков "Моя семья".
Кроме того, в торжественной обстановке одной осужденной подполковник Пензин вручил аттестат о получении основного общего образования, ещё одной — постановление суда об условно-досрочном освобождении. Завершилось мероприятие традиционным чаепитием в столовой, где осужденные, их родные и близкие имели возможность пообщаться в непринужденной обстановке.
Отметим, что в настоящее время в исправительной колонии содержится 200 осужденных. Это женщины, которые имеют две и более судимостей.
Комментарии
Неплохо бы заодно озвучивать, за какие дела там находятся женщины, учитывая гендерную лояльность судебной системы к ним. А то понасмотрятся либеральные зрители и будут думать, как тяжко там и надо всех освободить.