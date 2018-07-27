В администрации президента обсуждается проект радикальной реформы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), которая предполагает разделение ведомства, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Предполагается, что ФСИН могут поделить на два ведомства — гражданское и силовое. В частности, согласно проекту, экономикой, перевоспитанием и ресоциализацией заключенных займется федеральное агентство при Минюсте.
Охрана вместе со спецподразделениями ФСИН перейдет к Росгвардии.
При этом оперативно-розыскную деятельность, а также вербовку агентов в криминальной среде, прослушивание телефонных переговоров и розыск беглых заключенных будет осуществлять МВД.
Как отмечает издание, правозащитники опасаются, что слияние ФСИН с МВД только усугубит ситуацию, сделав систему еще более закрытой и коррумпированной.
Ранее идею о разделении ФСИН высказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, которая озвучила свою идею после скандала с публикацией видеозаписи пыток заключенного в Ярославской исправительной колонии №1.
Комментарии
От перемены мест слагаемых ...., и преступники в погонах не переведутся...
У семи нянек дитя без глазу... Возвращаемся в 90-е, принимаем законы по защите прав преступников?