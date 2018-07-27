Подступы к поликлинике и детскому саду затапливает в Барнауле

Фото: Мобильный репортер/Amic.ru
В Барнауле в пятницу вечером, 27 июля, прошел сильный дождь. Как сообщают жители, в различных частях города образовались большие лужи, которые усложнили доступ к социальным объектам, образовательным и медицинским учреждениям.
С такой проблемой к порталу Amic.ru обратился наш мобильный репортер через специальную функцию.
"После каждого дождя на подступах ко второй детской поликлинике и детсаду", — кратко подписал свои фотографии наш мобильный репортер.
Напомним, если вы стали очевидцем каких-то событий — происшествий, добрых поступков, нарушений, необычных природных явлений, ЧП, ярких эпизодов на улице города и не только, немедленно снимайте это! Теперь вы можете прислать видео или фото нажатием лишь одной кнопки.
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