Патриарх Кирилл рассказал о Божьей руке в российской истории

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с Патриархом Александрийским и всея Африки Феодором, который прибыл в Москву на празднование 1030-летия Крещения Руси, рассказал о Божьей руке в российской истории, сообщает RT.
"Если сегодня, в XXI веке, мы празднуем 1030-летие Крещения Руси, это значит, что, действительно, Бог присутствует в нашей истории, рука Божия видна здесь. Потому что иначе мы должны бы быть совсем другим народом и другой страной, которая, неизвестно, насчитывала бы столько лет существования или нет", — сказал патриарх.
Он также отметил, что крещение князя Владимира изменило развитие славянской цивилизации, а принятие православия определило национальное самосознание и культуру.
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