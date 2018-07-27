Телеканал ТНТ надеется, что владелец земельного участка, где сейчас находится съемочная площадка реалити-шоу "Дом-2", будет и дальше исполнять свои обязательства в рамках действующего контракта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ТНТ.
Как сообщалось ранее, участок в новой Москве, где проходят съемки "Дома-2", попал в планы столичных властей. На данной территории предполагается строительство автодороги из Саларьева в Марьино.
Собственника участка "ЕТК-Инвест" уведомили о его изъятии.
Как сообщила пресс-служба департамента развития новых территорий, собственник земли, на которой находится съемочная площадка шоу, в течении двух месяцев получит новый участок взамен изымаемого.
"У нас действующий контракт с подрядчиком, и мы уверены, что он будет исполнять свои обязательства в рамках контракта", — сказал собеседник агентства.
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