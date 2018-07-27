В Барнауле неизвестные прокололи колеса нескольким автомобилям и рекомендовали парковаться в другом месте, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
Происшествие случилось недалеко от дома №57 по улице Попова. Спущенные шины автовладельцы обнаружили утром. На данный момент известно о троих пострадавших.
Как сообщает одна из пострадавших, на машине была оставлена записка.
"Уважаемый владелец машины эта площадка для стоянки машин принадлежит дому с адресов Попова 57 и была засыпана гравием на собранные денежные средства жителей дома для парковки машин жителей дома и ее гостей. Предлагаем Вам найти другое место парковки во избежании каких либо неприятностей", — говорится в записке.
Пострадавшая не понимает, почему злоумышленники сразу перешли от слов к делу. При этом, как отмечается, машины были оставлены на площадке, которая не была засыпана гравием. Более того, участок ничем не был огорожен и ко двору указанного дома не относился.
"Впервые сталкиваюсь. Подскажите, что делать в такой ситуации?" — спрашивает пострадавшая.
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