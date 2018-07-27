Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по результатам работы саммита БРИКС рассказал, что большим плюсом президента США Дональда Трампа является его стремление исполнять обещания, сообщает RT.
"Большим плюсом президента Трампа является то, что он стремится к выполнению своих обещаний, прежде всего данных избирателям — американскому народу", — заявил Путин.
Он также назвал полезными свои встречи с американским президентом: "Что касается наших встреч, то они полезны, я считаю. Я уже говорил и еще раз могу повторить. Мы же в Хельсинки говорили о том, в чем кровно заинтересованы наши государства".
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