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Путин заявил о готовности пригласить Трампа в Москву

, ИА "Амител"
"Я готов и в Вашингтон приехать", - добавил Путин

Фото: sensum.club

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по результатам работы саммита БРИКС заявил, что российская сторона готова пригласить американского лидера Дональда Трампа в Москву для проведения переговоров, сообщает RT.

"Что касается встреч. Я прекрасно понимаю, что сказал президент Трамп. У него есть желание проводить дальнейшие встречи, и я готов к этому", — сказал Путин.

Он отметил, что для этого необходимы соответствующие условия.

"Мы готовы к таким встречам. Мы готовы пригласить президента Трампа и в Москву, он имеет, кстати говоря, такое приглашение, я ему об этом говорил. Я готов и в Вашингтон приехать, но, повторяю еще раз, если там будут созданы соответствующие условия для работы", — добавил президент России.

Ранее Путин заявил, что большим плюсом Трампа является его стремление исполнять обещания.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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