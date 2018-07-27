Путин заявил о готовности пригласить Трампа в Москву

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по результатам работы саммита БРИКС заявил, что российская сторона готова пригласить американского лидера Дональда Трампа в Москву для проведения переговоров, сообщает RT.
"Что касается встреч. Я прекрасно понимаю, что сказал президент Трамп. У него есть желание проводить дальнейшие встречи, и я готов к этому", — сказал Путин.
Он отметил, что для этого необходимы соответствующие условия.
"Мы готовы к таким встречам. Мы готовы пригласить президента Трампа и в Москву, он имеет, кстати говоря, такое приглашение, я ему об этом говорил. Я готов и в Вашингтон приехать, но, повторяю еще раз, если там будут созданы соответствующие условия для работы", — добавил президент России.
Ранее Путин заявил, что большим плюсом Трампа является его стремление исполнять обещания.
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