ЦИК отказал в проведении референдума о повышении пенсионного возраста

Центризбирком признал не соответствующей требованиям закона формулировку вопроса, который КПРФ предлагает вынести на всероссийский референдум против повышения пенсионного возраста. По мнению комиссии, формулировка способна ввести избирателей в заблуждение и не исключает множественного толкования, что противоречит требованиям закона, пишут "Ведомости".
Предлагали вынести на референдум вопрос "Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?".
Для того, чтобы разобраться с содержанием этого вопроса, граждане должны обладать специальными познаниями, заявила секретарь ЦИК Майя Гришина. Например надо знать, какой возраст установлен для получения права на страховую пенсии по старости.
К тому же, само понятие "страховая пенсия" способен разъяснить только юрист, так как в Конституции такой термин отсутствует, подчеркнула Гришина.
Член ЦИК Сиябшах Шапиев поинтересовался, в какие сроки планируется организовать всенародное голосование. Представитель КПРФ ответил, что в течение трех или трех с половиной месяцев. За это время пенсионный возраст уже может быть повышен, а избиратель попадет впросак, подчеркнул Шапиев.
Член ЦИК Борис Эбзеев не исключил, что к моменту проведения референдума пенсионный возраст будет уже повышен и смысла не будет в мероприятии.
Возразить коллегам смог член ЦИК Евгений Колюшин. По его мнению, формулировка вопроса предельно прозрачна, а возраст выхода на пенсию — 55 и 60 лет — известен каждому взрослому. По его мнению, ЦИК не вправе отказывать народу в праве на то, чтобы выразить свое мнение.
Представитель КПРФ Магомет Биджев заявил, что "главная цель референдума — не допустить девальвации статей 7 и 55 Конституции РФ".
"Мы исходим из того, что по итогам референдума будет установлен запрет повышать пенсионный возраст выше установленного в настоящий момент — 55 и 60 лет", — подчеркнул Биджев.
"Ну почему же вы так и не написали?" — воскликнула председатель ЦИК Элла Памфилова. Она заявила, что в формулировке надо было хотя бы написать "по состоянию на июль 2018 года".
Биджиев попробовал поймать Памфилову на слове и спросил, одобрит ли ЦИК референдум, если коммунисты соберут новую инициативную группу. Памфилова ответила: "Мы — за, приходите, мы вам поможем, консультации проведем".
Впрочем член ЦИК Николай Левичев поспешил убавить оптимизм коммунистов. По его словам, КПРФ явно не успевает вынести вопрос на референдум до принятия закона о пенсионной реформе в третьем чтении. Несмотря даже на подписи миллионов россиян, которые против пенсионной реформы.
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