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Неизвестный с ножом напал на полицейского в центре Москвы

, ИА "Амител"
Пострадавший сотрудник МВД направлен в больницу, напавший на него объявлен в розыск

Фото: кадр из видео

27 июля в центре Москвы на улице 1-й Брестской неизвестный с ножом напал на полицейского, нанеся тому несколько ранений, сообщает LIFE.

На видео, снятом из машины такси, запечатлен сам момент нападения. Видно, как неизвестный молодой человек наносит удары полицейскому, а тот пытается уклониться. Затем напавший убегает во двор дома. 

"Сегодня около 15 часов на улице 1-й Брестской, 33, произошло нападение на сотрудника столичной полиции. Неизвестный мужчина причинил полицейскому ранения острым предметом, после чего скрылся с места происшествия", — сообщили в ГУ МВД по Москве.

Пострадавший полицейский направлен в больницу. Напавший объявлен в розыск.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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