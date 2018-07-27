Неизвестный с ножом напал на полицейского в центре Москвы

27 июля в центре Москвы на улице 1-й Брестской неизвестный с ножом напал на полицейского, нанеся тому несколько ранений, сообщает LIFE.
На видео, снятом из машины такси, запечатлен сам момент нападения. Видно, как неизвестный молодой человек наносит удары полицейскому, а тот пытается уклониться. Затем напавший убегает во двор дома.
"Сегодня около 15 часов на улице 1-й Брестской, 33, произошло нападение на сотрудника столичной полиции. Неизвестный мужчина причинил полицейскому ранения острым предметом, после чего скрылся с места происшествия", — сообщили в ГУ МВД по Москве.
Пострадавший полицейский направлен в больницу. Напавший объявлен в розыск.
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