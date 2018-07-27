Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь представителя власти по факту нападения на полицейского в Москве, сообщает РИА Новости.
"Уголовное дело возбуждено по 317-й статье УК России, нападавший скрылся, его личность устанавливается", — сообщили в пресс-службе СК.
В Сети появилось фото предполагаемого нападавшего.
Ранее сообщалось, что неизвестный напал с ножом на сотрудника полиции в центре столицы. На видео, снятом из машины такси, запечатлен сам момент нападения.
Видно, как неизвестный молодой человек наносит удары полицейскому, а тот пытается уклониться. Затем напавший убегает во двор дома.
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