Илью Резника госпитализировали в Москве

Народный артист России, поэт-песенник Илья Резник был госпитализирован в Москве, сообщает LIFE.
По данным СМИ, после наблюдения в одной из больниц столицы его направили в пансионат для восстановления здоровья.
Ранее сообщалось о состоянии госпитализированного народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Отмечалось, что он переведен в реанимацию в тяжелом состоянии. Однако затем его пресс-секретарь опроверг эту информацию. После появилась информация, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
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