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Ученые рассказали, как окрашивание волос связано с заболеванием раком

, ИА "Амител"
Рекомендовано уменьшить воздействие на волосы синтетических красителей до шести раз в год

Фото: flakonn.com

Окрашивание волос чаще шести раз в год увеличивает вероятность заболеть раком молочной железы, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Times.

Врача лондонской больницы Princess Grace Hospital, профессор Кефан Мокбел изучил истории болезни пациенток, страдающих от рака груди, и пришел к выводу, что у женщин с окрашенными волосами этот диагноз ставится на 14% чаще.

"Наши исследования выявили статистическую связь между воздействием красителей для волос и возникновением онкологического заболевания молочной железы. Я бы рекомендовал уменьшить воздействие на волосы синтетических красителей до шести раз в год и регулярно проходить обследование у специалистов", — заявил врач.

По его словам, предпочтительнее выбирать средства, которые содержат минимальную концентрацию ароматических аминов. В то же время красители, которые состоят из натуральных растительных ингредиентов, таких как шиповник или ревень, вряд ли опасны для здоровья.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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