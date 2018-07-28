Писатель Владимир Войнович скончался на 86-м году жизни в результате сердечного приступа, сообщает РИА Новости со ссылкой на журналиста Виктора Давыдова и писателя Виктора Шендеровича.
"Умер Владимир Войнович. Я ненадолго убирал этот пост, но увы, это не ошибка", — написал на своей странице в Facebook Шендерович.
Давыдов со своей стороны уточнил, что причиной смерти писателя стал сердечный приступ. "Два часа назад умер Владимир Войнович. Сердечный приступ", — написал журналист в социальной сети.
Как передает ТАСС со ссылкой на семью Войновича, родные скончавшегося пока не определились с датой и местом прощания, однако, вероятно, похороны могут пройти 30 июля.
Войнович известен читателям по ряду своих романов, в частности, "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" и "Москва 2042".
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