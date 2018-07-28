Трамп заявил, что не потерпит иностранного вмешательства в выборы

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не собирается терпеть иностранного вмешательства в американские выборы, сообщает RT со ссылкой на ABC.
"Президент ясно дал понять, что его администрация не потерпит иностранного вмешательства в наши выборы со стороны любого государства или других злонамеренных лиц", — указывается в заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.
Уточняется, что администрация будет продолжать помогать местным властям в безопасности при проведении выборов.
Ранее Трамп заявил, что он опасается вмешательства России в грядущие президентские выборы, чтобы помочь победить Демократической партии.
Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.
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