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Жильцы дома в Барнауле жалуются на протекающую после дождей крышу

, ИА "Амител"
Также опубликовано видео, на котором запечатлено, как дождь идет и снаружи, и внутри дома 

Жильцы многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Северо-Западная, 56, жалуются на протекание крыши, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

Местная жительница Виктория рассказала, что после вчерашнего ливня их многоквартирный дом затопило из-за протечки крыши. С ее слов, жильцы дома уже неоднократно обращались в управляющую компанию с данной проблемой, но никаких действий с сторону улучшения жилищных условий не было предпринято.

"Полный игнор со стороны ЖЭУ на дом по адресу Северо Западная 56. Крыша вся течет, весь дом на ушах, течет все, с щитка в любой момент может замкнуть! Затопило несколько комнат, люди только ремонты сделали. Обращались в жилищную инспекцию, чтобы делали крышу. Было предписание на ремонт, но после их ремонта история продолжается, поскольку все равно после дождя все бежит, весной особенно! Очень хотим чтобы на эту ситуацию обратили внимание. Аварийная служба можно сказать посылает прямым текстом", — рассказала Виктория.

Также опубликовано видео, на котором запечатлено, как дождь идет и снаружи, и внутри дома. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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