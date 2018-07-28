Пользователи соцсетей публикуют фотографии "кровавой луны"

Самое продолжительное лунное затмение в XXI веке, которое еще сопровождалось и противостоянием с Марсом, завершилось.
Затмение сопровождалось противостоянием Марса и Солнца — максимальное приближение Марса к Земле. Несмотря на значительно уступающий Юпитеру размер, Марс в этот момент обгоняет его в блеске. Благодаря чему Марс лучше видно с Земли. Такое совпадение с учетом длительности самого лунного затмения происходит раз в 25 тысяч лет.
Затмение продлилось так долго из-за того, что Луна находилась близко к точке максимального удаления от Земли и была значительно меньше тени, которую отбрасывает Земля.
В России затмение можно было наблюдать со всей территории страны. На Дальнем Востоке затмение было заметно уже под утро.
В следующий раз "кровавую луну" можно будет наблюдать 15 сентября 2035 года, однако по длительности процесс будет уступать увиденному 27 июля.
Помимо космических агентств и астрономов-любителей за уникальным событием следили люди практически на всей Земле. Фотографии "кровавой луны" активно размещались в соцсетях.
Лунное затмение #луна #moon #eclipse https://t.co/uuFMaGMcuQ pic.twitter.com/EulTyeNThx— Alessandro (@AlessandroBY) 27 июля 2018 г.
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