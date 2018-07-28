Почти 100 тысяч гектаров леса горит в России

В Авиалесоохране рассказали, что в настоящий момент в России зафиксировано более 90 лесных пожаров общей площадью почти 100 тысяч гектаров, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.
"На 00:00 мск 28 июля на территории России действовало 94 лесных пожара на площади 94 313 га, по которым проводились работы по активному тушению", — указывается в заявлении.
Отмечается, что наибольшее количество возгораний фиксируется в Сибири и на Дальнем Востоке.
Ранее сообщалось, что для борьбы с лесными пожарами в Якутии привлекли два самолета Бе‐200 и вертолет Ми-8 с водосливным устройством.
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