Полиция продолжает поиск неизвестного человека, который ножом ранил полицейского около Посольства Словакии в Москве, также отрабатываются возможные мотивы преступления, сообщает LIFE .
Как сообщает Mash, главной версией на данный момент является личный конфликт из-за женщины.
Отмечается, что пострадавший полицейский перед тем, как подойти к подозрительному мужчине у посольства, сначала сфотографировал его. Лишь после этого направился к нему, и буквально сразу преступник с ножом бросился на правоохранителя.
По мнению следователей, нападавший мог состоять в отношениях с возлюбленной полицейского.
Преступник скрылся. Полицейского госпитализировали и сейчас его жизни ничего не угрожает. Идет розыск нападавшего.
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