Чаще всего россияне смотрят объявления о продаже автомобилей BMW, Mercedes и Ford. Однако в большинстве случаев по поводу покупки звонят владельцам Lada и Hyundai, сообщает URA.RU со ссылкой на сервис "Юла Авто".
Проанализировав более 400 тысяч объявлений о продаже автомобилей за первое полугодие, эксперты компании выяснили, что в бюджетном сегменте до 500 тысяч рублей у российских водителей наиболее популярна отечественная Lada. Продавцам этих автомобилей звонили 52% покупателей.
В среднем сегменте автомобилей стоимостью от 500 тысяч рублей до 1,6 миллиона лидирует Hyundai Solaris. На втором и третьем местах Kia Rio и Toyota. В дорогом сегменте наиболее популярны Mercedes E-Classe, Mercedes C-Classe и Toyota Land Cruiser.
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