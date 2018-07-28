Большинство краж с банковских карт россиян происходит за рубежом, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Америки, сообщает РИА Новости.
Как рассказали эксперты "Сбербанка", сейчас в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Америки еще не перешли к выпуску и обслуживанию карт, которые были бы оснащены микропроцессором. Из-за этого в таких государствах распространено использование скимминговых устройств для считывания данных и кражи средств.
Наибольшую опасность в связи с этим вызывают небольшие торговые точки и банкоматы, наименьшую — крупные сетевые магазины.
Кроме того, россияне, находясь за границей, часто теряют деньги из-за утраты карт и пин-кодов от них.
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