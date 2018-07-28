На капитальный ремонт и содержание дорог в Крыму потребуется около 150 млрд рублей — эта сумма указана в проекте концепции развития автодорожной сети полуострова на ближайшие пять лет, пишет РБК.
Как сообщается, указанный проект предполагает, что к 2024 году в нормативное состояние будет приведено 83,6% региональных дорог (сейчас эта отметка колеблется в районе 22%) и 50% муниципальных (сейчас — 20%).
Правительство Крыма на эти цели готово выделить 25 млрд рублей, а оставшиеся 125 млрд должно быть выделено из федерального бюджета.
Отмечается, что глава республики Сергей Аксенов в прошлом году предварительно обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным.
Источник издания сообщил, что Москва окажет поддержку в финансировании проекта.
Проект развития автодорожной сети предусматривает вариант, при котором он будет реализовываться только за счет регионального бюджета, но в таком случае выполнение дорожных работ составит только 18% от потребности региона.
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