Бывший посол США на Украине, директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст в эфире RTVi заявил, что на Украину в 2014 году вторглась Красная армия, сообщает "Лента.Ру".
"Без руководства Кремля, без российских служащих офицеров, без российских денег, без российского оружия не было бы никакого восстания в Донбассе. Это восстание было создано Кремлем. В августе 2014 года, если бы Красная армия как целая группа не вступила в Украину, Киев забрал бы всю территорию востока Украины обратно", — заявил Хербст.
Красная армия была переименована в Советскую армию в феврале 1946 года. Джон Хербст родился в 1952 году.
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