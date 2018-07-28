Фото: Виктория Черникова/vk.com/barneos22
В Барнауле в пятницу, 27 июля, высыпали кучу разного мусора возле подъезда дома, расположенного по адресу: ул. Малахова, 31. Об этом рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
"Прямо на полдороги лежат ботинки рваные, бутылки битые, куски бетонных плит и много разного мусора вперемешку с землей. На мой вопрос, с какой целью это все "добро" привезли, старшая по дому ответила, чтобы засыпать яму возле детской площадки. Она также уточнила, что сделать это должны хозяева, от которых эта яма осталась. А они, на минуту, уже продали квартиру. Теперь эта куча мусора будет лежать до самого последнего", — рассказывает жительница дома.
По ее словам, это не самый странный поступок управляющей компании.
"Ранее по их же инициативе были установлены бетонные блоки напротив подъезда, чтобы машины возле подъезда не ставили. И через два дня в нашем же подъезде случился пожар. Верхние этажи были в дыму, пожарные машины не могли подъехать. Кое-как устранили возгорание. Благо, пожар был не настолько серьезным", — отметила женщина.
В итоге, как сообщается, теперь возле подъезда стоит блок, который не позволяет подъехать ни скорой помощи, ни пожарному автомобилю, а к нему добавилась еще и куча мусора на полдороги. Причем, рядом с кучей мусора проходит дорожка на детскую площадку.
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