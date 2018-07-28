Футболистам сборной России дали звания мастеров спорта

Футболисты сборной России получили звания заслуженных мастеров спорта, сообщает "Газета.Ru". Как передает пресс-служба национальной команды, члены тренерского штаба получили звания заслуженных тренеров страны.
Сегодня президент России Владимир Путин вручит государственные награды и почетные грамоты футболистам и шести членам тренерского штаба национальной команды страны по итогам выступления на домашнем чемпионате мира 2018 года. Торжественная церемония состоится в Екатерининском зале.
Напомним, что на чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила команде Хорватии в серии 11-метровых — 2:2 (3:4 по пенальти).
Министр спорта России Павел Колобков и вице-премьер Ольга Голодец уже встретились с игроками и тренерским штабом национальной команды по футболу. Встреча прошла в здании министерства спорта.
"После чемпионата мира у нас прошло уже пять игр, и на этих стадионах в общей сложности были 132 тыс. зрителей. Изменилась сама аудитория. Сегодня на футбольных матчах и в фан-зонах не только болельщики, которых мы привыкли видеть, но люди, которые приходят с семьями. Живой интерес к футболу", — сказала Голодец.
На чемпионат мира были вызваны 23 российских футболиста:
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов ("Брюгге" Бельгия), Андрей Лунев ("Зенит" Санкт-Петербург).
Защитники: Владимир Гранат ("Рубин" Казань), Сергей Игнашевич (ЦСКА Москва), Федор Кудряшов ("Рубин" Казань), Илья Кутепов ("Спартак" Москва), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный), Игорь Смольников ("Зенит" Санкт-Петербург), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).
Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин (ЦСКА Москва), Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), Александр Ерохин ("Зенит" Санкт-Петербург), Юрий Жирков ("Зенит" Санкт-Петербург), Роман Зобнин ("Спартак" Москва), Далер Кузяев ("Зенит" Санкт-Петербург), Антон Миранчук ("Локомотив" Москва), Александр Самедов ("Спартак" Москва), Денис Черышев ("Вильярреал" Испания).
Нападающие: Артем Дзюба ("Арсенал" Тула), Алексей Миранчук ("Локомотив" Москва), Федор Смолов ("Краснодар").
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