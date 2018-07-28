Патриарх Кирилл рассказал об общей вере русских, украинцев и белорусов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что общая вера и культура русских, украинцев и белорусов является решающим фактором сохранения национальной и духовной подлинности, сообщает РИА Новости.
Об этом он сказал во время проповеди после праздничной литургии по случаю 1030-летия Крещения Руси на Соборной площади Московского Кремля.
По его словам, православный народ, несмотря на тяжелейшие исторические испытания, сохранил свою веру, национальную идентичность и культуру и "не просто сохранил, а многократно усилил".
"Сегодня наша общая культура и наша вера является не только решающим фактором сохранения нашей национальной, духовной подлинности, но и фактором, обеспечивающим влияние народа, вышедшего из киевской купели крещения, на весь мир", — отметил патриарх.
В торжественных мероприятиях в честь 1030-летия Крещения Руси в Москве принимает участие президент России Владимир Путин.
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