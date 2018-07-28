Бывший первый замглавы МЧС России Сергей Шляков, которого арестовали за попытку продать должность и. о. губернатора Ярославской области, рассказал о жизни в изоляторе временного содержания в Москве, сообщает "Интерфакс".
Как рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, Шляков пожаловался на духоту в камере, а также на отсутствие часов.
"Это лишает возможности соблюдать внутренний режим. Например, говорит он, как можно понять, что мне необходимо готовится к прогулке или к отбою", — пояснил Шляков.
Отмечается, что арестованный находится в камере на троих с одним соседом, который ранее был судим.
В то же время, как сообщает РИА Новости, бывший первый замглавы МЧС России похвалил местную еду.
При этом Шляков не понимает, почему его задержали, и не считает себя виновным, подчеркнул Мельников.
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