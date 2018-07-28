Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью в восточных районах дождь, местами гроза, туман. Ветер северный, 3-8 м/с с усилением до 14 м/с.
Температура ночью +7...+12, днем потеплеет до +21...+26. Днем местами в восточных районах небольшой дождь, утром местами туман. Ветер северный, 3-8 м/с с усилением до 14 м/с.
В Барнауле ночью ожидается +9...+11, днем +22...+24. Ночью в краевой столице преимущественно без осадков, утром возможен туман, ветер северный, 4-9 м/с. Днем также преимущественно без осадков, утром возможен туман. Ветер северный, 4-9 м/с.
Комментарии