Сестра депутата Госдумы Иосифа Кобзона Гелена в беседе с RT опровергла информацию, что народный артист СССР впал в кому.
"С Иосифом Давыдовичем все хорошо, сидит пьет кофе с Нелли Михайловной и с медсестрой. Как можно над ним так издеваться и над нашими родственниками? Я сейчас обзванивала всех родственников, потому что они просто в обмороке", — сказала она.
Сестра артиста подчеркнула, что ее брат находится в данный момент на плановом лечении.
"Человек на плановом лечении. Ему положено это лечение ввиду его болезни… Он имеет право на свое личное пространство. Можно писать о его творчестве, но лезть в его здоровье — это просто неприлично. Это не сопереживание. Это убийство. А если бы он пользовался интернетом?" — добавила она.
Ранее СМИ сообщили, что Кобзон впал в кому.
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