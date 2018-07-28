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Дзюба попросил Путина сменить коньки на бутсы

, ИА "Амител"
"Тогда надо и кимоно бросить", - ответил Путин

Фото: news.sportbox.ru

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба обратился к президенту России Владимиру Путину на встрече в Кремле, где 28 июля вручались госнаграды игрокам и тренерам сборной по футболу.

"Для нас огромная честь годами играть за страну. Для нас будет приятно, если вы смените хоккейные коньки на футбольные бутсы", — сказал Дзюба.

Путин ответил: "Тогда надо и кимоно бросить, и горные лыжи. Я физкультурник, я занимаюсь всеми видами спорта".

Президент вручил государственные награды и почетные грамоты футболистам и тренерам сборной России по итогам домашнего чемпионата мира. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

Капитан команды Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич награждены орденами Почета. Главный тренер команды Станислав Черчесов награжден орденом Александра Невского.

"На первом в России чемпионате мира вы выступили ярко, уверенно, проявили сплоченность, упорство и волю, шли к цели, не жалея себя", — заявил глава государства, отметив, что выход сборной России в четвертьфинал чемпионата мира является важным итогом выступления команды на мундиале.

"Ваш девиз "играем за вас" для болельщиков оказался более важным, чем медальный результат", — добавил Путин.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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