Сеть книжных магазинов "Читай-город" — одна из самых популярных в нашем городе — приглашает всех юных любителей чтения от 5 до 10 лет принять участие в конкурсе "Читай-агентом может стать каждый" и показать, что книги могут сделать мир лучше и добрее.
У каждого маленького "читай-агента" есть любимый литературный герой, на которого он хочет быть похожим: Пеппи Длинныйчулок или Муми-Тролль, Гарри Поттер или Мейзи Хитчинс... Предлагаем ребятам рассказать о характере, внешности, веселых проделках или добрых делах любимого персонажа. Может быть, он готовит самое вкусное варенье из шишек? Или умеет летать выше звёзд?
Для участия в конкурсе необходимо снять видео, на котором ребёнок рассказывает о любимом герое, выложить его на своей странице в Инстаграм с хештегом #читайагент и зарегистрироваться на странице конкурса.
Победителей ждут замечательные призы:
- "ЧИТАЙ-мобиль" – самокат, который за считанные секунды перенесёт "читай-агента" к друзьям и новым книгам;
- "ЧИТАЙ-кейс" – набор настоящего "читай-агента", в который входят книга, альбом для рисования, карандаши, краски, ручки, лупа, блокнот, фонарь и маска;
- "ЧИТАЙ-рюкзак" – рюкзак для переноски увлекательных книг, костюма "читай-агента" и других важных вещей.
Работы ребят с удовольствием будет оценивать экспертное жюри:
- Дмитрий Емец — писатель, автор сказочных и фантастических книг для детей,
- Виктория и Антон Макарские — семейный и творческий дуэт,
- Вера Полозкова — поэт, автор книги "Ответственный ребенок",
- Евгений Кудрявцев — основатель проекта "Картонный Папа",
- Оксана Фесенко — главный редактор издательства "Махаон".
Конкурс проводится с 23 июля по 15 сентября. Объявление победителей – 25 сентября. Подробности на сайте.
Партнер конкурса: DECATHLON — французский спортивный гипермаркет.
Сеть книжных магазинов "Читай-город" в Барнауле
пр-т Ленина, д. 47
ул. Антона Петрова, д. 219б, ТРЦ "Огни", 1 этаж
пр-т Красноармейский, д. 47 А, ТЦ "СИТИ-ЦЕНТР", 2 этаж
пр-т Ленина, д. 102в, ТРЦ "Пионер", 4 этаж
Павловский тракт, д. 251в, ТРЦ "Европа", 2 этаж
Павловский тракт, д. 188, ТРЦ "Арена", 1 этаж
пр-т Строителей, д. 117, ТРЦ "Галактика", 3 этаж
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