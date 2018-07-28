Автобус с артистами из Удмуртии разбился в Подмосковье

Автобус с артистами разбился в Домодедовском районе Московской области, сообщает LIFE.
Как сообщается, автобус следовал по маршруту Москва — Ижевск. По предварительным данным, в нем находились 27-29 человек — представители государственного ансамбля Удмуртской Республики "Танок".
Артисты возвращались из Италии, где участвовали в празднике русской культуры. В Москву они прибыли самолетом, после пересели на автобус, который принадлежит частному предпринимателю.
На трассе машина перевернулась, в результате пострадало 17 человек, сообщает РЕН ТВ. Всех пострадавших доставили в ЦРБ. У них зафиксированы травмы легкой и средней тяжести.
"Люди пытались вылезти, некоторые уже вылезли. Нужна была помощь, потому что у всех были открытые раны, нужны были аптечки", — рассказала очевидица.
На данный момент рассматриваются две версии случившегося: непогода и заснувший водитель. В МВД отметили, что автобус не сталкивался с другими авто.
На месте работают оперативные службы. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
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