Во время скоростных гонок Super Trofeo в Бельгии машина шведского гонщика Фредрика Бломстеда вылетела за пределы трассы и снесла защитный барьер, налетев на четверых работников аэродрома, сообщает "Газета.Ru".
Бломстед пострадал после агрессивных действий оппонента, который пытался сместить его с лидирующей позиции. Преследующая машина врезалась в бок болида и вытолкнула его за пределы трассы.
Автомобиль влетел прямо в барьер, который служил единственной защитой дежурных маршалов — рабочих автодрома, в обязанности которых входит эвакуация потерпевших "крушение" болидов и помощь пострадавшим пилотам.
Столкновение получилось настолько сильным, что машина просто снесла защитный барьер и наехала на них. Четверо рабочих получили повреждения разной степени тяжести.
По информации официального сайта гоночной серии BlancpainGT, одного из них пришлось немедленно госпитализировать, а остальные получили необходимую медицинскую помощь на месте, после чего отправились в ближайший медцентр для подробного обследования.
После этого трагического инцидента гонка была прервана, а шведского пилота доставили в больницу. В настоящее время известно, что его жизнь находится вне опасности, хотя состояние остается тяжелым. Такая же информация была обнародована по поводу госпитализированного маршала.
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