Задержан подозреваемый в нападении на полицейского в центре Москвы

В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в нападении на полицейского у посольства Словакии в центре Москвы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
Задержанного доставили в отдел полиции для проведения следственных действий.
Мужчину объявили в розыск 27 июля, после того как он напал с ножом на сотрудника полиции, охранявшего посольство Словакии. Он нанес ему несколько глубоких ножевых ранений. Полицейского госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Пострадавшим является 31-летний командир взвода полиции по охране посольств и консульств. Заведено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в нападении — чеченец 2000 года рождения. Телеграм-канал Mash написал, что подозреваемого зовут Илес и ему 18 лет. По информации Mash, в день нападения он позвонил своему дяде и сообщил, что "убил полицейского", а сам получил серьезное ранение в руку.
Комментарии