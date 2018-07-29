Год без дома живет семья из Рубцовска после взрыва в квартире соседей

В конце прошлого года жилье семьи из Рубцовска пострадало из-за взрыва газа в соседней квартире. С тех пор они вчетвером, включая двух маленьких детей, вынуждены жить в летней бане у родственников, сообщают "Наши новости".
"Продолжают надеяться, что власти, наконец, сдержат обещание предоставить им новое жилье", — говорится в телевизионном сюжете.
"Прокуратура пишет "все нормально", администрация пишет "все нормально", дом незаконно снесли... межведомственной комиссии не было", — рассказывает пострадавшая Вера Малюкова.
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